В Узбекистане объявлен грантовый конкурс на разработку лекарства от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане объявили грантовый конкурс на разработку лекарства и средств диагностики коронавирусной инфекции, сообщает Trend в субботу со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Как отмечается, конкурс объявлен министерством инновационного развития. Деньги будут выделяться на создание технологии лечения от коронавируса COVID-19 на основе углубленного анализа патогенеза коронавирусных инфекций в стране, а также создание молекулярно-генетической диагностики для выявления коронавирусных штаммов.

Общий объем финансирования прикладного проекта "Создание технологии борьбы и лечения коронавирусных инфекций на основе углубленного анализа патогенеза" – два миллиарда сумов (209 406 долларов), сроки реализации - в течение двух лет.

Общий объем финансирования прикладного проекта "Создание молекулярно-генетической диагностики для выявления штаммов коронавируса COVID-19" – 1,5 миллиарда сумов (157 055 долларов), сроки реализации - в течение одного года.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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