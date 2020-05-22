Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3000

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3 000.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 22 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3006 (+39)», – говорится в сообщении.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 6 – у граждан, прибывших из-за рубежа (все шестеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования). 13 случаев подтверждено в Самаркандской, 15 – Навоийской областях. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2407 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 586 пациентов. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.