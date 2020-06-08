Узбекистан и Канада активизируют сотрудничество в горнодобывающей сфере

По информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, в рамках последовательной работы по привлечению зарубежных инвестиций в перспективные отрасли страны, состоялась видеоконференция с вице-президентами канадской компании «B2Gold Corporation» Нейлом Ридером и Томом Гараганом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

«B2Gold» является ведущей золотодобывающей компанией Канады. Она ведет инвестиционную деятельность во многих странах, в том числе Мали, Намибии и на Филиппинах.

Как сообщает дипмиссия в США, канадская компания впервые вошла на рынок Узбекистана в 2018 году, досрочно выполнила свои инвестиционные проекты в стране в 2019 году с объемом 2,18 млн. долларов, а общий бюджет деятельности на 2020 году составляет более 3 млн. долларов.

В рамках встречи с предпринимателями обсужден ход реализации инвестиционного проекта «B2Gold» по освоению месторождения в Навоийской области, а также дальнейшее расширение сотрудничества по привлечению инвестиций ряда крупных канадских компаний в экономику Узбекистана.

Иностранный инвестор подробно информирован о принятых за последнее время важных решениях по коренному реформированию данной сферы. Особо отмечено придаваемое руководством Узбекистана приоритетное внимание развитию горнодобывающей отрасли. Подчеркнуто, что за последние 3 года ассигнования из бюджета выросли, продолжается процесс обновления оборудования, внедрены более 850 передовых технологий. В 2019 году запущен первый в Центральной Азии современный аэрогеофизический комплекс, внедрены инновационные методы исследования недр.

Большой интерес у иностранных инвесторов вызвал и тот факт, что возможность осуществлять разведочные работы расширилась в шесть раз.

В ходе беседы Нейл Ридер, ранее возглавляющий дипломатические миссии Канады в ряде латиноамериканских странах и на Филиппинах, приветствовал осуществляемые в стране комплексные меры по реформированию горнорудной отрасли и предоставлению новых возможностей для иностранных инвесторов. По его словам, канадская компания заинтересована и впредь расширять свое присутствие в Узбекистане.

Старший вице-президент по исследованию «B2Gold» Том Гараган подчеркнул, что территория Узбекистана еще до конца не исследована, имеется огромный запас потенциальных возможностей для развития узбекско-канадского сотрудничества в этом направлении. Согласно его оценкам, повышенное внимание со стороны руководства к сферам геологоразведки и горной добычи будет обязательно служить целям расширения присутствия зарубежных инвесторов в республике.

В ходе обсуждения перспектив развития отрасли в Узбекистане, отдельное внимание уделено реализации добытых металлов в самой республике. Обращено внимание на усилия правительства, направленные на изготовление конечной продукции с большой добавленной стоимостью, используя природные ресурсы в отечественных предприятиях.

Канадские инвесторы отметили, что инициатива главы Узбекистана о строительстве медно-обогатительных фабрик и металлургических комплексов будет иметь мультипликативный эффект в индустриализации национальной экономики.

Принимая во внимание лидирующую роль Канады в данной области, Н.Ридер выразил готовность «B2Gold» оказывать содействие в наращивании тесного сотрудничество узбекских предприятий с международными партнерами. Нужно отметить, что Торонто в настоящее время является мировым хабом ведущих горнодобывающих компаний. В этой связи, канадская сторона пригласила делегацию Узбекистана посетить этот город для установления партнерских отношений с компаниями, занимающимися добычей и производством полезных ископаемых, а также предпринимателями, желающими инвестировать в экономику Узбекистана.