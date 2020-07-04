В Госкомстате Узбекистана зафиксировали снижение цен на продовольственном рынке

На продовольственном рынке Узбекистана в июне 2020 года зафиксировано снижение среднего уровня цен на 1,2 процента по отношению к ценам предыдущего месяца, следует из данных Госкомстата, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Отметим, что в июне 2019 года дефляция в этом сегменте потребительского рынка составила 1,8 процента.

С начала текущего года инфляция на продовольственном рынке составила 6,2 процента, в годовом исчислении или относительно июня прошлого года – 18,8 процента.

В частности, хлебопродукты увеличились в цене с начала года в среднем на 0,9 процента, мясная продукция – на 0,4 процента, молочная – на 0,5 процента, масложировая – на 0,2 процента, безалкогольная – на 0,2 процента, алкогольная – на 0,4 процента. При этом яйца подешевели за первый месяц лета в среднем на 2,5 процента, плодоовощная продукция – на 8,4 процента.

Всего дефляция на потребительском рынке страны составила в первый месяц лета этого года 0,2 процента по сравнению с предыдущем месяцем, инфляция – 4,6 процента относительно – декабря 2019 года и 14,2 процента – июня 2019 года.