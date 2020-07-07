В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 10400. Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 7 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10459 (+97)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 35 новых случая выявлены в карантинном центре, 59 – в Ташкенте, 3 – в Каракалпакстане.

В стране от коронавируса выздоровели 6690 человек, скончались – 37. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 3732.