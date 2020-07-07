В Узбекистане победители по госзакупкам будут обязаны раскрывать своих владельцев и бенефициаров

В Узбекистане с 1 января 2021 года вводится новый порядок государственных закупок. Теперь все победители будут обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах и владельцах, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено указом главы государства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике", который был подписан накануне.

В частности, в документе говорится, что с 1 января 2021 года исполнители государственных закупок, а также закупок хозяйственных обществ и предприятий стратегического назначения в течение двух дней со дня объявления их победителями по итогам тендерных или конкурсных торгов, отбора наилучших предложений или прямых переговоров, обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах, которые имеют действительный контроль путем прямого или косвенного владения 25 или более процентами акций.

Эта информация должна раскрываться посредством размещения соответствующих сведений на специальном информационном портале по государственным закупкам. Это позволит избежать конфликта интересов и не допустить участие аффилированных лиц.

Кроме того, с 1 октября в стране не допускается создание и инициирование создания хозяйствующих субъектов с государственным участием, а также аффилированных с ними лиц и государственных учреждений. Исключение составляет обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства.

"В стране вводится так называемый принцип "желтых страниц", когда государство ограничивает свое участие на тех рынках, где уже работают субъекты бизнеса. При этом вводятся ограничительные пороги. Так, если на конкретном товарном рынке участвуют пять или более субъектов частного бизнеса, то министерствам и ведомствам запрещается создавать предприятия с государственным участием", – рассказал заместитель председателя Антимонопольного комитета Узбекистана Фаррух Карабаев в интервью телеканалу "Узбекистан-24".

В рамках документа до 2024 года также предусматривается снизить количество предприятий-монополистов на 40%.

Еще один важный момент – теперь Антимонопольный комитет будет подотчетен Сенату и президенту страны.