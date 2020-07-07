В Узбекистане победители по госзакупкам будут обязаны раскрывать своих владельцев и бенефициаров

Узбекистан 7 июля 2020 14:31 (UTC+04:00)
В Узбекистане победители по госзакупкам будут обязаны раскрывать своих владельцев и бенефициаров

В Узбекистане с 1 января 2021 года вводится новый порядок государственных закупок. Теперь все победители будут обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах и владельцах, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено указом главы государства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике", который был подписан накануне.

В частности, в документе говорится, что с 1 января 2021 года исполнители государственных закупок, а также закупок хозяйственных обществ и предприятий стратегического назначения в течение двух дней со дня объявления их победителями по итогам тендерных или конкурсных торгов, отбора наилучших предложений или прямых переговоров, обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах, которые имеют действительный контроль путем прямого или косвенного владения 25 или более процентами акций.

Эта информация должна раскрываться посредством размещения соответствующих сведений на специальном информационном портале по государственным закупкам. Это позволит избежать конфликта интересов и не допустить участие аффилированных лиц.

Кроме того, с 1 октября в стране не допускается создание и инициирование создания хозяйствующих субъектов с государственным участием, а также аффилированных с ними лиц и государственных учреждений. Исключение составляет обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства.

"В стране вводится так называемый принцип "желтых страниц", когда государство ограничивает свое участие на тех рынках, где уже работают субъекты бизнеса. При этом вводятся ограничительные пороги. Так, если на конкретном товарном рынке участвуют пять или более субъектов частного бизнеса, то министерствам и ведомствам запрещается создавать предприятия с государственным участием", – рассказал заместитель председателя Антимонопольного комитета Узбекистана Фаррух Карабаев в интервью телеканалу "Узбекистан-24".

В рамках документа до 2024 года также предусматривается снизить количество предприятий-монополистов на 40%.

Еще один важный момент – теперь Антимонопольный комитет будет подотчетен Сенату и президенту страны.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии
В Израиле постановили закрыть спортивные залы, клубы и бары из-за коронавируса
В Израиле постановили закрыть спортивные залы, клубы и бары из-за коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая Другие страны 14:47
SOCAR Turkey обнародовал общий доход Petkim Энергетика 14:47
В Туркменистане запланировано поступление в вузы и профшколы порядка 24 тысяч юношей и девушек Туркменистан 14:40
Экс-председатель "Zaminbank” обвиняется в присвоении 16 млн манатов Общество 14:37
В Туркменистане подвели итоги внешнеполитической деятельности страны за полгода Туркменистан 14:36
Нефтехимический комплекс SOCAR в Турции получит дополнительные доходы в результате цифровизации Энергетика 14:36
В мае объем просроченных кредитов в Грузии вырос на 13,6 млн. лари Грузия 14:35
В Грузии обнародовали нормы безопасности для туристического сектора Грузия 14:33
Завтра в Баку сохранится солнечная погода, до 38 градусов тепла Общество 14:31
Объёмы перевалки грузов из Омана через порты Турции превысили 500 тыс тонн Турция 14:31
Перевалки грузов из Бельгии через порты Турции превысили 4 млн тонн Турция 14:31
В Узбекистане победители по госзакупкам будут обязаны раскрывать своих владельцев и бенефициаров Узбекистан 14:31
30% строительных работ выполнено за полгода на дорогах Казахстана Казахстан 14:30
SOCAR Turkey ожидает положительных результатов от Petkim к концу 2020 года Энергетика 14:29
Объем перевалки грузов через турецкий порт Самсун превышает 4 млн тонн Турция 14:23
Из Италии через порты Турции перевезено более 7 млн тонн грузов Турция 14:19
SOCAR Turkey увеличит мощности НПЗ STAR по хранению продукции Энергетика 14:17
С начала года из Ливана через порты Турции перевезено более 1 млн тонн грузов Турция 14:16
SOCAR Turkey обнародовал объем переработки нефти на НПЗ STAR Энергетика 14:12
В период пандемии досрочно освобождено до 1000 заключенных - минюст Азербайджана Общество 14:07
За пять месяцев этого года через порты Турции перевезено более 11 млн тонн сырой нефти Турция 13:56
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 13:38
Хайям Абдинов: Этот период жизни очень важен, чтобы сохранить наших родителей, любимых, детей Социум 13:38
У берегов турецкого Измира задержано судно с 276 мигрантами Турция 13:36
SOCAR Turkey: НПЗ STAR может перерабатывать более 100 видов нефти Энергетика 13:22
Агентство по развитию МСБ Азербайджана о поддержке предпринимателей в зонах ужесточенного карантинного режима Бизнес 13:14
Азербайджан разработает стратегию развития малых гидроэлектростанций (ФОТО) Энергетика 13:07
Утверждена стратегия по совершенствованию выставочной деятельности и организации конференций в Туркменистане Туркменистан 13:00
Львиная доля объема текстильной продукции Туркменистана отправляется на экспорт Бизнес 12:57
Президент Туркменистана вышел в очередной трудовой отпуск Туркменистан 12:51
Черные ящики сбитого в Тегеране самолета доставят во Францию 20 июля Общество 12:49
Статус "Эксперт по азербайджанскому туризму" получили более 300 иностранцев Туризм 12:38
Предприятие "Bakı İnşaat Sənaye" временно прекратило работу Бизнес 12:30
В рамках Лондонской премии изданы книги азербайджанской писательницы Сарии Мамедовой (ФОТО) Культура 12:29
Агентство пищевой безопасности Азербайджана назвало число предприятий-нарушителей карантинного режима (ФОТО) Общество 12:28
Узбекистан и Южная Корея намерены наладить свободную торговлю Узбекистан 12:23
Цех по производству кислорода построят в Кызылординской области Казахстан 12:20
Эстония открыла границы для граждан Грузии Грузия 12:18
Добыча газа в Иране превысила 1 млрд. куб. м в сутки Экономика 12:16
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 482 человека Общество 12:14
Минэкономики Азербайджана выявило сотни нарушений карантинного режима на объектах предпринимательства Бизнес 12:13
Ряд разрешений вновь активирован – Минэкономики Азербайджана Экономика 12:04
Многоликий Арлем Дезир компрометирует ОБСЕ - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:56
В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом Россия 11:49
Азербайджанская сказка открывает сезон концертов в Германии (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:32
Большая часть операций на Бакинской фондовой бирже осуществляется PASHA Kapital Финансы 11:29
Коронавирусом заразились 33 медработника клиники Азербайджанского медуниверситета Общество 11:25
Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната (ФОТО) Экономика 11:20
Обнародованы объемы перевалки грузов через порт Коджаэли Турция 11:08
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 11:03
Сокращается экспорт турецкого химпрома на мировые рынки Турция 10:58
В Узбекистане торговать на бирже разрешили в иностранной валюте Узбекистан 10:57
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 10:54
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 10400 Узбекистан 10:54
Азербайджанские студенты предпочитают учиться в Турции Общество 10:51
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:44
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:41
Время работы поликлиник меняться не будет – Минздрав Азербайджана Общество 10:40
Промпроизводство в Германии в мае выросло на 7,8% Европа 10:31
Нефть коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день Энергетика 10:29
Али Ахмедов: Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов т.н. "Нацсовета" используется как «веский аргумент» армянскими националистами Политика 10:23
Азербайджанский газ позволит увеличить объем товарооборота между ЕС и Азербайджаном - Янкаускас Энергетика 10:22
В Японии из-за ливней почти 1,3 млн человек рекомендовали эвакуироваться Другие страны 10:17
ВС Армении 37 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:09
В Москве заработало почти 90% ресторанов Россия 10:09
На KASE доллар подорожал более чем на 3 тенге Казахстан 09:57
В Узбекистане за ночь выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:53
Эксимбанк Венгрии поддержит соотечественников с инвестициями в Грузии Грузия 09:51
Китай: Мы готовы работать с Ираном, чтобы добиться прогресса в практическом сотрудничестве Политика 09:37
В Минтруда Азербайджана прокомментировали сообщения об обеспечении жильем инвалидов карабахской войны Экономика 09:28
Производитель алюминиевых профилей в Азербайджане расширит географию поставок за рубеж Бизнес 09:13
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19 Грузия 09:11
1109 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане Казахстан 09:07
Ученые из Сингапура предупреждают о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие В мире 08:55
Игрок клуба НФЛ "Канзас-Сити" Махоумс подписал самый крупный контракт в истории спорта Спорт 08:38
На юго-западе Японии из-за ливней без света остались 6,5 тыс. домов Другие страны 08:22
TikTok прекратит работу на территории Гонконга В мире 08:02
Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса Другие страны 07:34
Иран начал экспорт раневых повязок, похожие на человеческую кожу Иран 07:29
Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании проекта «Образование для будущего» Кыргызстан 07:06
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии Грузия 06:52
Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме В мире 06:24
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 05:57
Осенняя сессия МВФ и ВБ пройдет в онлайн-формате В мире 05:40
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием В мире 05:24
Президент Ильхам Алиев: Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения Политика 05:14
Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их Политика 05:06
Президент Ильхам Алиев: Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах Политика 05:01
Президент Ильхам Алиев: Президенты Армении были взяточниками, их генералы были ворами, их герои были фашистами, террористами и преступниками Политика 04:55
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении Политика 04:51
Президент Ильхам Алиев: Армения вновь пытается жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда Политика 04:46
Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам и поступили правильно Политика 04:43
Президент Ильхам Алиев: Сегодня падению цен на нефть радуются только Армения и антинациональный совет, именующий себя оппозицией Политика 04:36
Президент Ильхам Алиев: Когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика – на втором Политика 04:32
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения Политика 04:29
Президент Ильхам Алиев: Позорный случай, произошедший вчера в известном отеле, невыносим Политика 04:20
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями Политика 04:16
Президент Ильхам Алиев: Сохранение сегодня в силе карантинного режима – правильный шаг Политика 04:11
Президент Ильхам Алиев: Строительство больниц модульного типа в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги Политика 04:07
Все новости