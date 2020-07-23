21 июля текущего года в формате видеоконференции состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан – США - Афганистан», сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Делегации были представлены с американской стороны – заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Южной Азии Д.Хэником, заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Южной Азии Н.Джэксоном, представителями Агентства США по международному развитию USAID, Международной финансовой корпорации развития США, Программы развития коммерческого права (CLDP) и Специальной программы деловых стажировок (SABIT) Министерства торговли США, делегации США в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН; с афганской стороны – заместителем министра иностранных дел по экономическому сотрудничеству Афганистана М.Набом, заместителем министра торговли и промышленности Афганистана А.Маликияром; с узбекской стороны – первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Л.Кудратовым, руководителями министерств иностранных дел, транспорта, энергетики, отраслевых ведомств и объединений.

В соответствии с повесткой дня состоялось обсуждение широкого спектра вопросов, в том числе укрепления взаимосвязанности и расширения экономического сотрудничества, взаимодействия в развитии энергетической и транспортной инфраструктуры, в сферах приграничной торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, создания трансграничных производственно-сбытовых цепочек, расширения экономических прав и возможностей женщин, а также налаживания сотрудничества между частным бизнесом трех стран.

В ходе мероприятия отмечалось, что выработанный трехсторонний формат сотрудничества символизирует новый этап в развитии торгово-экономического партнерства стран-участников и призван стать действенным механизмом решения общих задач.

Отдельное внимание было уделено вопросам торгово-инвестиционного партнерства – сторонами подчеркнуты значительные перспективы для кооперации в области энергетики, здравоохранения, фармацевтики и сельского хозяйства. Узбекской стороной было заявлено о готовности продолжать системную работу по дальнейшему наращиванию количества совместных инвестиционных проектов и объемов взаимной торговли, а также реализации региональных проектов развития энергетической и транспортной инфраструктуры.

Одной из приоритетных инициатив в рамках нового формата было обозначено создание при поддержке американской стороны Инвестиционного фонда, который позволил бы финансировать проекты частного сектора как в Узбекистане, так и в масштабе Центральной Азии плюс Афганистан.

Была озвучена заинтересованность сторон в развитии транспортных коммуникаций в регионе и, в частности, трансафганского коридора с целью оживления транспортных перевозок в регионе, и обеспечения взаимного беспрепятственного доступа на перспективные рынки.

Была достигнута договоренность о тесном многостороннем сотрудничестве с Рабочей группой по расширению экономических прав и возможностей женщин, а также в рамках Совета по рамочному соглашению по торговле и инвестициям между США и странами Центральной Азии (TIFA).

Особый акцент был сделан на укреплении взаимодействия бизнес-сообществ – в рамках заседания были обсуждены перспективы организации трехстороннего бизнес-форума «Узбекистан – США – Афганистан» при участии деловых кругов трех стран.

По итогам заседания стороны пришли к договоренности о выработке совместной стратегии деятельности и формировании эффективных механизмов реализации совместных проектов и инициатив. По завершению мероприятия была еще раз подчеркнута заинтересованность Узбекистана в развитии сотрудничества в рамках данного формата, а также выражена признательность американской и афганской сторонам за содействие в дальнейшем укреплении стабильности и безопасности в регионе.