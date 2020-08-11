Аннулирован сертификат аккредитации представительства Нацбанка Пакистана в Узбекистане

Решением Комитета по банковскому надзору Центрального банка Республики Узбекистан от 30 июля 2020 года аннулирован сертификат аккредитации представительства Национального банка Республики Пакистан в городе Ташкенте, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Решение принято в соответствии с обращением Национального банка Пакистана (НБП) о закрытии банковских операций НБП на рынках стран Центральной Азии, в том числе их представительства в г. Ташкенте в связи с принятием Бизнес стратегии международных операций банка.

Напоминаем, что представительство НБП в г. Ташкенте было открыто с целью укрепления сотрудничества в банковской и инвестиционной сфере между Республикой Узбекистан и Республикой Пакистан, и начало свою деятельность 29 ноября 1995 года на основе сертификата об аккредитации, выданного Центральным банком Узбекистана.