В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"С учетом обращений граждан и высших учебных заведений, перечень образовательных направлений для второго высшего образования в 2020/2021 учебном году был расширен и, соответственно, увеличены показатели приема", – отметили в министерстве высшего и среднего специального образования.

Регистрация заявок для поступления на второе высшее образование осуществляется онлайн через веб-платформу ikkinchitalim.edu.uz.

Срок регистрации абитуриента для получения второго высшего образования в высших учебных заведениях республики на 2020/2021 учебный год определен до 31 августа 2020 года (включительно).

Список высших учебных заведений, в которых разрешено получение второго и последующих высших образований на 2020/2021 учебный год можно найти ниже.

Получение второго высшего образования по направлению иностранных языков осуществляется на дневной форме обучения.