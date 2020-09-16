Вице-премьеры Узбекистана и России обсудили инвестиционные проекты на $5,8 млрд

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах 15 сентября в Ташкенте обсудили реализацию 104 инвестиционных проектов в сфере промышленной кооперации на общую сумму $5,8 млрд. Об этом в среду сообщила пресс-служба узбекского министерства инвестиций и внешней торговли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Были обговорены вопросы согласования и практической реализации совместных проектов - в Узбекистане в настоящее время на стадии проработки находятся 104 инвестиционных проекта в сфере промышленной кооперации на сумму $5,8 млрд, ориентированных на производство на территориях обеих стран продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении. Отмечается, что только за восемь месяцев текущего года в Узбекистане создано 209 узбекско-российских предприятий, а всего в республике функционируют 2 тыс. предприятий с участием российского капитала.

Сообщается также, что заместители председателей правительств обсудили вопросы подготовки визита в Россию главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. В этой связи стороны рассмотрели практические вопросы организации и проведения ряда совместных мероприятий, в том числе II Форума межрегионального сотрудничества, образовательного и медиафорумов, открытия выставочно-культурного центра на территории ВДНХ в Москве и национальной выставки Made in Uzbekistan.

По данным пресс-службы, стороны в ходе переговоров отметили необходимость активизации взаимодействия в выработке механизмов систематизации трудовой миграции, которая будет направлена на защиту прав и интересов мигрантов, улучшение условий их пребывания и трудовой деятельности на территории РФ.