Все товары и услуги Узбекистана предложено внести в Единый электронный каталог

БАКУ/Trend/ - Государственный налоговый комитет разработал проект постановления президента «О мерах по внедрению Единого электронного каталога товаров, реализуемых на территории Республики Узбекистан», сообщает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

Документ опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ. Его цель — систематизация учета товаров и услуг, проведение анализа движения продукции и цепочки поставок, внедрение информационных технологий в деятельность хозяйствующих субъектов.

Для того, чтобы объединить товары и услуги в каталог, Государственный налоговый комитет унифицировал наименования продуктов, используемых субъектами хозяйствования. Планируется утвердить положение об использовании единых наименований товаров и услуг в первичных документах и создать автоматическую привязку штрих-кодов товаров к единым наименованиям.

Единый электронный каталог основных видов продукции, товаров и услуг, производимых на основе ТН ВЭД, опубликованный в приложении к постановлению, включает 885 наименований. В каталоге указаны порядковые номера, группы товаров и услуг, коды классификации и единицы измерений.