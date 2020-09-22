Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана за 8 месяцев 2020 года снизился на 31%

БАКУ/Trend/ - По данным Госкомстата Республики Узбекистан в январе-августе 2020 года, объем экспорта плодоовощной продукции составил 979,8 тыс. тонн и в стоимостном выражении превысил $595,6 млн (темпы снижения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составили 31,5 %). Об этом сообщает Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, передает Trend со ссылкой на UZ DAILY.

Было экспортировано 558,8 тыс. тонн овощей на сумму $235,1 млн, а также 257,9 тыс. тонн плодов и ягод на сумму $249,1 млн (темпы снижения в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 34,4 % и 18,6 %).

Доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 5.1%, сообщает EastFruit.

Наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции традиционно приходится на Казахстан (29,3% от всего объема плодоовощной продукции), Российскую Федерацию (28,4%), Кыргызстан (18,7%).

Существенно снизился экспорт плодоовощной продукции в такие страны как: Казахстан - на 11,4%, Афганистан – на 25,2%, Азербайджан –на 29,3%, Китай – на 42,9%, Пакистан – на 53,2%, Кыргызстан – на 58,4%, Украина – на 67,6%, Турция - на 86,1%.

В тоже время наблюдался значительный рост экспорта плодоовощной продукции в такие страны как Россия – на 57,7%, США – на 47,1% и Грузия – на 19,2%.