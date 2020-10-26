В автомобильную промышленность Узбекистана будут внедрены китайские стандарты

Агентство «Узстандарт» в рамках международного сотрудничества получило 51 стандарт по электромобилям и их запасным частям в Китайском центре автомобильных технологий и исследований (САТАРС), передает Trend со ссылкой на uza.uz.

Как отмечает агентство, данные стандарты будут способствовать изучению местными производителями зарубежных государственных стандартов, производству продукции на основе данных стандартов, улучшению качества продукции, повышению ее конкурентоспособности и увеличению экспорта.

Вместе с тем, 27 октября текущего года будет проходить онлайн-семинар на тему «Требования Китая к разработке электромобилей и их запасных частей» с участием экспертов Китайского центра автомобильных технологий и исследований. Ожидается, что наряду с представителями министерств и ведомств нашей страны в нем также примут участие зарубежные эксперты.