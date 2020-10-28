К модернизации сельхозмашиностроения Узбекистана подключается турецкая TARMAKBİR

В посольстве Узбекистана в Анкаре состоялась встреча с председателем Ассоциации турецких производителей сельскохозяйственного оборудования (TARMAKBİR) и компании «Agrional Agriculture Machinery» Ш.Оналом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе переговоров турецкая сторона была проинформирована о современном состоянии развития сельскохозяйственного сектора в Узбекистане, приоритетных направлениях модернизации сферы, а также созданных для иностранных инвесторов возможностях по реализации различных проектов.

Сельхозмашиностроение в Турции является одной из наиболее развитых и конкурентоспособных отраслей промышленности. Так, в 2019 году в Турции произведено около 30 тыс. тракторов, экспорт сельхозтехники составил более 1 миллиарда долларов.

Турецкие инвесторы вкладывают денежные средства в механизацию сельского хозяйства нашей стране. В частности, с участием компании «Ihsaş Nakina Sanayi Diş Ticaret A.Ş.» реализуется проект по освоению производства колесных дисков на базе АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники».

Для определения потребностей фермерских и дехканских хозяйств Узбекистана, а также конкретных проектов, предлагаемых к совместной реализации, достигнута договоренность об организации визита делегации «TARMAKBİR» в нашу страну в первой декаде ноября.