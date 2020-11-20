Алмалыкский ГМК готовится к размещению акций на международных рынках капитала

По сообщению информационной службы АО «Алмалыкский ГМК», впервые в истории комбинат получил аудиторское заключение от компании «Большой четверки» — международной аудиторской организации «Ernst & Young» (EY) на предварительную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Для выполнения подготовительных и основных мероприятий по первичному (IPO) и вторичному (SPO) размещению акций комбината в международных фондовых биржах в 2023 году в АО «Алмалыкский ГМК» проведен независимый внешний аудит с привлечением международной аудиторской компании «Ernst & Young» (EY).

В рамках проведенного аудита комбинатом подготовлена предварительная финансовая отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 1 января 2020 года. Также была проведена оценка основных средств комбината для определения справедливой стоимости долгосрочных активов АГМК и актуальной стоимости долгосрочных социальных обязательств.

С помощью данного аудиторского заключения комбинат нацелен на получение международного кредитного рейтинга и привлечение международных финансовых институтов для эффективного финансирования инвестиционных проектов по месторождению «Ёшлик 1», сообщает пресс-служба.

В рамках указа главы государства от 27 октября текущего года «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов», 39 производств с участием государства внедрят корпоративное управление и финансовый аудит, повысят операционную эффективность. Финансовое оздоровление ключевых узбекских производств организуют зарубежные консалтинговые компании. В их число вошло АО «Алмалыкский ГМК».