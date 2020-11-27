Предприятиями Узбекистана произведено химической продукции на сумму 17,6 трлн сумов

В Узбекистане в январе - октябре 2020 года предприятиями произведено химической продукции на сумму 17,6 трлн сумов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Госкомстата Узбекистана, индекс физического объема сети по сравнению с январем-октябрем 2019 года составил 104,5%.

В частности, производство сульфата аммония выросло на 19,3%, нитрата натрия – 8,7%, хлорида калия – 4,7%, и прочих азотных удобрений и их смесей увеличилось - на 315,4%.

Наибольший удельный вес в общем объеме выпускаемой предприятиями по производству химической продукции в республике составил 33,4% Республики Каракалпакстан, 16,4% Ташкентской области, 13,5% Кашкадарьинской области и 11,2% Навоийской области.

За январь-сентябрь текущего года экспорт химической продукции составил 5,0% ($669,6 млн.) от общего объема экспорта республики.