Объявлено о старте второй фазы проекта Шерабадской солнечной фотоэлектрической станции

В Сурхандарьинской области стартует проект в области солнечной энергетики – «Фаза II Проекта Шерабадской солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС)», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В рамках проекта планируется открыть тендер, который официально будет объявлен в начале 2021 года.

«Фаза II Проекта Шерабадской ФЭС» предусматривает строительство фотоэлектрической станции мощностью 300 МВт, которая будет возведена в непосредственной близости от объектов первого проекта («Фаза I Проекта Шерабадской ФЭС») и сообщаться с ним. Он будет реализован Министерством энергетики в рамках общей стратегии по выработке 1 ГВт солнечной энергии, разработанной Правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Данная стратегия нацелена на создание условий для снижения стоимости электроэнергии для населения страны, уменьшения зависимости от ископаемых источников топлива и уменьшения совокупного количества выбросов CO2.

Консультативные услуги АБР прежде всего касаются использования передовых мировых подходов с соблюдением принципов прозрачности и открытости, своевременности, разумного распределения рисков по проекту, доступности конечной услуги и общего соотношения цены и качества.

В реализации проекта «Фаза II Проекта Шерабадской ФЭС» также оказывают содействие Министерство инвестиций и внешней торговли и Агентство по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов.

Проект «Фаза II Проекта Шерабадской ФЭС» и в целом Программа использования солнечной энергии, дополняют более обширную концепцию Узбекистана в области возобновляемых источников энергии. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы предусматривает доведение производства электрической энергии производимых из возобновляемых источников энергии до 5 ГВт в течение следующих десяти лет для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в государстве.

Отмечается, что в рамках «Фазы I Проекта Шерабадской ФЭС» в настоящее время проводятся тендерные торги. Запрос на представление предложений начался 14 декабря 2020 года и продлится до 15 марта 2021 года. Здесь запланировано строительство фотоэлектрической станции мощностью не менее 200 МВт переменного тока, новой подстанция напряжением 220 кВ и воздушной линии электропередачи протяженностью 52 км для подключения к подстанции «Сурхан».