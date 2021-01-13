Узбекистан намерен через таджикский Согд наладить автобусное сообщение с Кыргызстаном
Узбекистан и Кыргызстан намерены возобновить автобусное сообщение по маршруту Ташкент-Ош. Об этом говорится в размещенном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов проекте указа президента Шавката Мирзиёева о развитии туризма и паломничества в республике, передает Trend со ссылкой на anhor.uz.
Согласно проекту документа, Узбекистан для развития туризма по согласованию с правительством Таджикистана намерен через таджикский Согд наладить автобусное сообщение по маршруту Ташкент-Ош в самое ближайшее время.
Проект указа предусматривает также открытие автобусного сообщения между узбекскими городами Самарканд, Бухара, Ташкент и Термез с Душанбе и Худжандом.
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