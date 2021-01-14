Президент Узбекистана: Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто

Ряд компаний проявляют интерес к инвестированию в машиностроительную отрасль Узбекистана и организации производства автомобилей. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января на совещании по вопросам трансформации машиностроительной отрасли и развития конкуренции в этой сфере, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

«Частные инвесторы предлагают реализовать восемь проектов по производству автомобилей стоимостью 276 млн долларов в Джизакской, Навоийской, Ферганской, Наманганской, Андижанской и Ташкентской областях», — заявил глава государства в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Президент также поручил в течение 10 дней разработать и утвердить положение о промышленной сборке, сообщил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов.

«На сегодняшний день у нас есть предложения от восьми зарубежных компаний, заинтересованных в создании производств на территории республики. В целях стимулирования их деятельности, создания равных условий в течение 10 дней будет подготовлено и утверждено положение о промышленной сборке автомобилей на территории Республики Узбекистан. Оно позволит создать условия, при которых будут производиться автомобили, отвечающие ожиданиям потребителей», — отметил он в интервью «Узбекистан 24».

По его словам, это приведёт к снижению цен, расширению модельного ряда автомобилей, созданию конкурентной среды, «в результате которой выиграют наши потребители».

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков добавил, что положение о промышленной сборке «будет определять единые стандарты для всех участников рынка».