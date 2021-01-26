Определены приоритеты дальнейшего расширения многопланового узбекско-саудовского сотрудничества

25 января текущего года в рамках пребывания саудовской делегации в Узбекистане состоялась встреча министра инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаковым, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Во встрече также приняли участие с саудовской стороны – руководство Национального агентства по продвижению компаний Саудовской Аравии и представители частного сектора – руководство компаний «ACWA Power», «Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group» (HMG) и «DirectFN Ltd.», а с узбекской стороны – руководство Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и Агентства по развитию рынка капитала.

Стороны подробно обсудили практические результаты визита саудовской делегации в Узбекистан, имея в виду итоги проведенных переговоров между представителями саудовского частного сектора с руководителями профильных министерств, ведомств и компаний Узбекистана.

Саудовской стороной была отмечена высокая результативность состоявшейся поездки – члены делегации получили возможность напрямую обсудить все аспекты сотрудничества с потенциальными и действующими партнерами из Узбекистана, а также наметить для себя дальнейшие шаги по реализации новых проектов. Более того, тесное двустороннее взаимодействие на межведомственном уровне позволило выделить приоритетные направления, обладающие значительным потенциалом для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

В частности, были согласованы дальнейшие шаги по расширению узбекско-саудовского партнерства в энергетическом секторе путем разработки новых проектов по строительству электростанций, работающих на основе альтернативных источников энергии, а также по модернизации национальной электроэнергетической системы Узбекистана на основе государственно-частного партнерства. В ходе встречи были обсуждены конкретные проектные предложения, которые в ближайшей перспективе будут являться объектом тщательной проработки на двусторонней основе.

Отмечалась перспективность создания в Узбекистане совместных узбекско-саудовских предприятий в сфере сельского хозяйства, птицеводства и животноводства с привлечением к производственной деятельности жителей сельской местности и социально уязвимых групп населения и организацией последующих поставок производимой сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Также в ходе встречи саудовской стороной была озвучена готовность к оказанию содействия в привлечении содействия саудовских компаний к реализации проектов и программ социального и инфраструктурного развития удаленных регионов Республики Узбекистан на принципах корпоративной социальной ответственности.

Помимо этого, были достигнуты договоренности о совместной проработке ряда проектов в нефтегазовой отрасли, здравоохранении, металлургии, производстве строительных материалов, информационно-коммуникационном секторе, транспортной и логистической сферах, развитии фондового рынка и туризма.

По итогам встречи стороны договорились утвердить совместную “Дорожную карту” по практической реализации проектов, обсужденных в ходе визита делегации Саудовской Аравии в Узбекистан и создать двустороннюю Рабочую группу с целью мониторинга реализации достигнутых договоренностей и подготовки предложений по новым направлениям сотрудничества. Также было согласовано, что стороны начнут совместную подготовку к проведению в ближайшее время в Саудовской Аравии заседания Узбекско-Саудовской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также очередного заседания Узбекско-Саудовского делового совета и бизнес-форума с участием деловых сообществ двух стран.

В завершение переговоров были подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и компанией «Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group» и между Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и компанией «DirectFN Ltd.».