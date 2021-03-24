Узбекистан в январе-феврале выпустил 22,37 тыс. легковых автомобилей

Узбекистан в январе-феврале 2021 года выпустил более 22,37 тыс. легковых автомобилей, что на 54,35% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В автомобильной промышленности в январе-феврале 2021 года были произведены 6127 автомобилей марки «Кобальт» (снижение – 46,2%), 3241 - «Нексия» (-76,1%), 2913 – «Джентра» (-69,1%), 7841 – «Дамас» (-7,6%), 1035 – «Спарк» (-80,6%) и 1219 – «Лабо» (+49,6). За январь-февраль 2021 года в республике произведен 571 грузовой автомобиль (к соответствующему периоду 2020 года объем производства снизился на 10,2%).

За январь-февраль 2021 года в республике произведена 41 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2020 года отмечено снижение производства на 69,9%).

За январь-февраль 2021 года в республике произведено 14,3 тыс. шт. автомобильных двигателей (снижение на 66,2% к соответствующему периоду 2020 года).

За январь-февраль 2021 года в республике были произведены 44 трактора (к январю-февралю 2020 года объем производства уменьшился на 69,2%).