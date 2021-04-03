В Джизакской области Узбекистана откроют завод Renault Avtovaz

В Джизакской области будет создан завод Renault Avtovaz. Строительство завода планируется начать в текущем году, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

Проект был обсужден на встрече заместителя хокима Джизакской области Азима Ахмедхаджаева с Временным Поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами, состоявшейся в Посольстве Франции в Узбекистане. Об этом сообщается на странице Ахмедхаджаева в Facebook.

Помимо этого, на встрече шла речь еще о двух джизакских инвестиционных проектах, в которых задействована французская сторона. Это завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN и местное производство пищевой БОПП-пленки, которая на сегодняшний день импортируется в страну. Были установлены точные сроки осуществления данных проектов.

Кроме того, достигнута договоренность о привлечении французских туристических компаний для развития туристического бизнеса в Джизакской области.