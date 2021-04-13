На заводе «Uzbekneftegaz GTL» строится современное очистное сооружение сточных вод мощностью 500 куб/час

В соответствии с утвержденной кабинетом министров «Программой по установке современных локальных очистных сооружений и модернизации существующих на 240 крупных промышленных предприятиях, относящихся к категории высокого и среднего риска для окружающей среды», 10 предприятий системы АО «Узбекнефтегаз», то есть 4 были включены в новое строительство, а 6 в реконструкцию, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В этом направлении по поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева планируется дальнейшее совершенствование работ, направленных на достижение экономии воды путем модернизации, реконструкции и строительства новых современных очистных сооружений.

В частности, на заводе ООО «Uzbekistan GTL» строится современное очистное сооружение сточных вод мощностью 500 кубических метров сточных вод в час. Очистка образующихся минерализованных, жирных, загрязненных поверхностных вод и бытовых сточных вод осуществляется в три этапа.

На первом этапе образующиеся минерализованные сточные воды опресняются в испарителе кристаллизатора, а кубические остатки высокой концентрации обезвоживаются.

На втором и третьем этапе проводится та же последовательность на самом очистном сооружении.

Здесь очистка осуществляется механическими, физико-химическими, биологическими методами с помощью современных на сегодняшний день устройств, а в конечном итоге очистка выполняется на мембранном биореакторном устройстве с наибольшей эффективностью. Очищенные сточные воды направляются для использования в полную технологию.