«Узбекистон темир йуллари» планирует закуп новых подвижных составов и увеличение пассажиропотока

В целях обеспечения пригородного сообщения в Ташкентском транспортном узле с последующей интеграцией пригородного сообщения в городскую транспортную систему, акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» в ближайшем будущем планируется закуп новых подвижных составов и увеличение пассажиропотока в пригородном сообщении. Как передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводится детальное изучение технических характеристик и ценовой политики подвижных составов, производимых в Китае, Южной Корее, Белоруссии и Российской Федерации. В ближайшем будущем планируется закуп новых электропоездов для пригородного сообщения.

Следует отметить, что в числе последовательно реализуемых комплексов мер, направленных на дальнейшее развитие туристского потенциала и создание благоприятных условий для путешествия местных и иностранных туристов важную роль, играет организация и обеспечение транспортной взаимосвязи туристских маршрутов в уникальных природных зонах Ташкентской области. Так, например, из года в год растёт спрос на направление из Ташкента в Ходжикент, расположенный в Бостанлыкском районе. Как известно, это связано с тем, что в Бостанлыкском районе расположены дачные посёлки, бесчисленное количество зон отдыха и санаториев. В данном направлении ежедневный пассажиропоток составляет порядка 2000 человек. Пассажиры отмечают удобство электричек по данному направлению в выходные дни.

Жители и гости столицы, предпочитают проводить свой отдых именно в тех краях и для этого там создаётся всё больше условий. И безусловно, наибольший поток отдыхающих приходится на летний сезон и не секрет, что в связи с этим на автотрассах в том направлении создаются многокилометровые пробки, в которых приходится терять время. В данных обстоятельствах, электричка превосходит над автотранспортом и в ценовой политике, и по сокращению времени пребывания в пути. Учитывая вышеуказанные факторы АО «Узбекистон темир йуллари» планирует на данном участке запустить 4 дополнительных новых скоростных электропоезда. Это позволит в значительной степени сократить время поездки из Ташкента до Ходжикента с нынешних 2 часов 15 минут до 1 часа, уменьшить пробки на автомагистралях, увеличить ежедневный пассажиропоток с 2000 человек до 12000, а также, что немаловажно - интегрировать железнодорожные пассажирские перевозки в транспортные системы городских агломераций.

Для организации движения пригородного железнодорожного транспорта, соответствующей скоростям развития данного направления, в настоящее время производится также модернизация существующих железнодорожных участков, ремонт железнодорожного полотна в направлении Ташкент – Ходжикент. кроме того, модернизации подвергаются и существующие подвижные составы. Так, например, курсирующий в настоящее время электропоезд сообщением Ташкент – Бекабад перевозит пассажиров в удобных и комфортабельных поездах, в которых установлены мягкие кресла, в вагонах увеличены размеры специально отведённых мест для хранения вещей (багажа) и многое другое.

В целом, на сегодняшний день в нашей стране электрички курсируют в следующих направлениях: Ташкент – Ходжикент, Ташкент – Хаваст, Ташкент – Гулистан, Ташкент – Бекабад, Ташкент – Ангрен, Ташкент – Сырдарья. Как известно, с лета прошлого года начала функционировать электрифицированная кольцевая железная дорога в Ферганской долине сообщением Наманган – Андижан – Маргилан – Коканд. По данной кольцевой также запущены электропоезда. Учитывая, что Ферганская долина считается самым густонаселённым в нашей стране, ежедневный пассажиропоток в электричках составляет 8200 человек. А с приобретением новых подвижных составов, зарубежного производства, планируется запустить электричку также из Андижана в Ханабад, который также являет собой уникальную природную зону с большим потенциалом развития туризма.

Для справки отметим, что в пригородном сообщении эксплуатируются электропоезда постоянного тока серии ЭР9Е и ЭР2М. Пригородные электропоезда формируют из моторных, головных и прицепных вагонов. На моторных вагонах установлены четыре тяговых двигателя, тяговый понижающий трансформатор и необходимая для их работы аппаратура. Прицепные вагоны приспособлены для работы с моторными вагонами и имеют вспомогательное оборудование, а в головных расположены кабины управления. Все электрички курсируют в пригородном сообщении на расстоянии до 150 км.