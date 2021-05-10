Узбекистан в I квартале экспортировал томатов на $15,6 млн.

Узбекистан в первом квартале 2021 года экспортировал 20,5 тыс. тонн томатов на сумму $15,6 млн. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

Рост экспорта томатов по сравнению с тем же периодом 2020 года составил 5,5 тыс. тонн.

В первом квартале 2021 года объем экспорта томатов в Россию составил 11,7 тыс. тонн, в Казахстан – 5,9 тыс. тонн, в Кыргызстан – 2,1 тыс. тонн и 766,2 тонны – в Таджикистан.

Узбекистан в январе-марте 201 года поставил 12 тонн томатов в Афганистан и 3,4 тонны в Украину.

Объем томатов в первом квартале 2021 года в разрезе регионов:

Ташкентская область - 5,2 тыс. т

Бухарский район - 3,7 тыс. т

Сырдарьинская область - 3,1 тыс. т

Хорезмская область - 2,3 тыс. т

Сурхандарьинская область - 1,6 тыс. т

Андижанская область - 838,6 т

Ферганская область - 830,1 т

Кашкадарьинская область - 723,4 т

Навоийская область - 547,3 т

Наманганская область - 523,5 т

г. Ташкент - 510,5 т

Джизакская область - 362,2 т

Самаркандская область - 268,2 т

Каракалпакстан - 157,1 т