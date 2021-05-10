Узбекистан в I квартале экспортировал томатов на $15,6 млн.
Узбекистан в первом квартале 2021 года экспортировал 20,5 тыс. тонн томатов на сумму $15,6 млн. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz
Рост экспорта томатов по сравнению с тем же периодом 2020 года составил 5,5 тыс. тонн.
В первом квартале 2021 года объем экспорта томатов в Россию составил 11,7 тыс. тонн, в Казахстан – 5,9 тыс. тонн, в Кыргызстан – 2,1 тыс. тонн и 766,2 тонны – в Таджикистан.
Узбекистан в январе-марте 201 года поставил 12 тонн томатов в Афганистан и 3,4 тонны в Украину.
Объем томатов в первом квартале 2021 года в разрезе регионов:
Ташкентская область - 5,2 тыс. т
Бухарский район - 3,7 тыс. т
Сырдарьинская область - 3,1 тыс. т
Хорезмская область - 2,3 тыс. т
Сурхандарьинская область - 1,6 тыс. т
Андижанская область - 838,6 т
Ферганская область - 830,1 т
Кашкадарьинская область - 723,4 т
Навоийская область - 547,3 т
Наманганская область - 523,5 т
г. Ташкент - 510,5 т
Джизакская область - 362,2 т
Самаркандская область - 268,2 т
Каракалпакстан - 157,1 т