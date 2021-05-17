В Шуртанском нефтегазодобывающем управлении обновлены системы электроснабжения

В настоящее время увеличение производственных мощностей и строительство новых технологических установок в управлениях и предприятиях АО «Узбекнефтегаз» будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз»

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в целях обеспечения стабильного и качественного электроснабжения установок Шуртанского нефтегазодобывающего управления также реализуются масштабные проекты модернизации.

В настоящее время в управлении в целях увеличения объёмов производства сжиженного газа реализуется проект «Модернизация 1-й, 2-й, 5-й очередей установки разделения пропан-бутановой смеси в Шуртанском нефтегазодобывающем управлении».

В рамках проекта вновь построенные газоперекачивающие агрегаты и подстанция «Шуртан-16 110/6 кВ», поставляющая электроэнергию на газоохладительные установки компрессорной станции, оснащена современными выключателями высокого напряжения 4 комплекта, оборудованием для компенсации реактивной мощности 2 комплекта.

На компрессорной станции установлена трансформаторная подстанция нового типа «2хКТПП-1000/6/0,4кВ».

Также, в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения газоохладительных установок и систем автоматики газоперекачивающих агрегатов №8,9 на данном объекте произведена полная замена электрораспределительных устройств «0,4 кВ» трансформаторного пункта №41 и аппаратура дистанционного управления электроприводов.

Кроме того, было проложено около 6800 метров новых кабелей.

Вновь построенные трансформаторные пункты, электрооборудование и оборудование заложили основу для обеспечения бесперебойной и равномерной работы компрессорных станций сжатия, предупреждения возможных аварийных ситуаций и обеспечения их качественной электроэнергией.