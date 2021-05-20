В МИВТ Узбекистана рассмотрены пути взаимодействия с Россией в сфере железнодорожного транспорта

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков вчера принял российскую делегацию во главе с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе встречи были обсуждены вопросы транспортно-логистического сотрудничества между Узбекистаном и Россией, а также перспективы совместной реализации крупных проектов по строительству транспортной инфраструктуры.

Глава российской компании озвучил готовность принять участие в реализации проекта строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, одновременно отметив значимость данного проекта для экономического развития стран региона и повышения транзитного потенциала многих стран. Подчеркнуто, что реализация данного проекта, формируя новую архитектуру транспортных коммуникаций в регионе, позволит на 30 процентов сократить временные и стоимостные параметры транспортировки грузов из Восточной и Южной Азии в СНГ и Европу и в обратном направлении.

Достигнута договоренность о привлечении профильных российских проектных институтов, обладающих передовым опытом и технологиями в данной области, к оказанию технического содействия в разработке технико-экономического обоснования проекта и механизмов его финансирования.

Согласовав вопросы строительства и запуска железной дороги, стороны также затронули практические аспекты ее дальнейшей эксплуатации – озвучена целесообразность совместной разработки программы подготовки кадров для железнодорожной отрасли Афганистана.

Также в рамках диалога были рассмотрены общие вопросы углубления сотрудничества в сфере транспорта. В частности, были обозначены дальнейшие шаги по взаимодействию в целях увеличения загруженности железнодорожных коридоров, связывающих два государства, путем пересмотра и оптимизации условий грузоперевозок, что позволит сократить временные и материальные издержки для производителей и логистических компаний и повысить транзитный потенциал двух стран.

Будут приняты совместные меры по наращиванию объемов взаимных грузоперевозок путем формирования прямых связей между узбекскими и российскими предпринимателями в целях налаживания регулярных поставок продукции агропромышленного комплекса на российский рынок.

Также достигнута договоренность о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Главой российской делегации были также озвучены значительные возможности для развития практического сотрудничества в области трудовой миграции, имея в виду привлечение квалифицированных кадров из Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России.

В связи с этим по итогам встречи был подписан Меморандум между ОАО «Российские железные дороги» и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана о содействии в организованном привлечении квалифицированных трудовых ресурсов Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России.