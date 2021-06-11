Узбекистан передал Афганистану 1000 кислородных баллонов

Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз, состоящий из 1000 кислородных баллонов. Церемония вручения груза состоялась 11 июня в Хайратонe (Афганистан), сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Экстренная гуманитарная помощь была направлена по просьбе правительства Афганистана, который столкнулся с третьей волной пандемии коронавируса.

В выступлении на церемонии специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в Афганистан на бесперебойной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.

Узбекистан готов и впредь оказывать всемерную поддержку соседней стране, отметил он.

Губернатор провинции Балх Фархад Азими подчеркнул, что оказанная Узбекистаном помощь является примером поистине братского отношения к народу Афганистана.

В январе под личным патронажем президента Шавката Мирзиёева была организована учеба афганских врачей в клиниках Узбекистана по борьбе с пандемией, напомнили в МИДе.