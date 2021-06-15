Два человека погибли в результате взрыва газовоза в Узбекистане

Два человека погибли в результате взрыва газовоза на газонаполнительной станции бытовых газовых баллонов в Самаркандской области Узбекистана, говорится в сообщении Самаркандского УВД, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Инцидент произошел 14 июня примерно в 17:40 на станции в махалле "Кенагас" Ургутского района Самаркандской области. Взрыв произошел во время слива сжиженного газа из цистерны газовоза ЗИЛ-130.

В результате на месте происшествия погибли водитель грузовика и работник газонаполнительной станции.

По данному факту проводится расследование.