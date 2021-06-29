Узбекистан и Турция заключили 15 торговых контрактов

Узбекистан и Турция подписали 24 документа на общую сумму $679 млн. по итогам узбекско-турецкого бизнеса-форума в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

В частности, стороны подписали 10 инвестиционных проектов общей стоимостью $514,7 млн. Также заключено 15 торговых контрактов на сумму $165,2 млн.

Узбекско-Турецкий бизнес-форум прошел 28 июня 2021 года в Ташкенте в рамках пребывания правительственной делегации Турции в Узбекистане.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай, руководители профильных министерств, ведомств и отраслевых объединений с узбекской стороны, а также более 250 представителей деловых кругов двух стран.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных отраслях экономики.