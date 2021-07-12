Узбекистан и Непал обсудили двусторонние отношения в ряде сфер

БАКУ / Trend / - Узбекистан и Непал обсудили двусторонние отношения в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство «Дунё», обсуждения состоялись в ходе встречи главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с первым заместителем министра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла.

Сообщается, что стороны подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, а также других многосторонних структур.

Непальская сторона подчеркнула, что придает огромное значение предстоящей конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» и считает, что ее результаты будут способствовать сближению двух регионов.

Сообщается, что замглавы МИД Непала прибыл в Узбекистан для участия в Международной конференции высокого уровня.

Отметим, что 15−16 июля в Ташкенте состоится международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Основная цель форума — укрепление исторически тесных и дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии в интересах всех народов и стран обоих регионов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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