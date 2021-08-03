В Узбекистане работников, отказавшихся от вакцинации, могут отстранить от работы

В Узбекистане в случае отказа работника от прохождения профилактической прививки при наличии угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сообщается, что поправки вступили в силу с 3 августа.

Так, Статья 28 закона «Об охране здоровья граждан» теперь называется «Оказание медицинской помощи без согласия граждан, профилактическая прививка».

Сообщается, что она дополнена нормой: «В случае наличия угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний на основании решения Главного государственного санитарного врача Узбекистана может вводиться проведение профилактической прививки населения в порядке, установленном законодательством».

Кроме того, Статья 113 «Отстранение от работы» Трудового кодекса дополнена нормой о том, что в случае отказа работника от прохождения профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), вводимой на основании решения главного государственного санитарного врача при наличии угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе.

Закон был принят Законодательной палатой 27 июля и одобрен Сенатом 31 июля. Отмечается, что поправки были разработаны в связи с необходимостью сдерживания распространения коронавируса.