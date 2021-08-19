Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана

Узбекистан привлечёт возможности Корейского бюро интеллектуальной собственности (KIPO) для передачи технологий и содействия в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области, передаёт Trend со ссылкой на Dunyo.

Посольством Узбекистана в Южной Корее совместно с Корейской-узбекской бизнес-ассоциацией (КУБА) были организованы переговоры посредством видеоконференцсвязи между хокимиятом (администрация) Ферганской области, Корейским бюро интеллектуальной собственности и Корейской ассоциацией продвижения изобретений.

Первый заместитель председателя КУБА Ким Чанг Кеон отметил, что представительством Ассоциации в Ферганской области ведется системная работа по выявлению новых точек роста и налаживанию сотрудничества с южнокорейской стороной.

В этой связи принято решение привлечь возможности Корейского бюро интеллектуальной собственности (KIPO) для передачи технологий и содействия в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области. Он подчеркнул, что КУБА и далее будет укреплять взаимодействие для развития промышленности и частного предпринимательства с внедрением южнокорейских технологий.

Кроме того, глава секретариата по инвестициям и внешней торговли хокимията Ферганской области Баходир Тоштемиров сообщил о готовности подготовить проектные предложения для привлечения грантовых средств KIPA.

В завершение сторонами достигнута договоренность о продвижении совместных проектов, а также согласованы сроки реализации мероприятий, необходимых для привлечения грантовых средств.

Корейская ассоциация продвижения изобретений (KIPA) была создана в 1974 году и является подведомственной структурой Корейского бюро интеллектуальной собственности (KIPO). Основная деятельность Ассоциации направлена на продвижение интеллектуальной собственности и расширение поддержки патентного менеджмента, а также подготовку кадров для решения вопросов интеллектуальной собственности. KIPA также участвует в повышении международной конкурентоспособности и экономическом развитии Южной Кореи посредством поддержки технологических инноваций в промышленной сфере путем систематической и эффективной реализации проектов по продвижению изобретений.