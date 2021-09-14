Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 14 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 165,421, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 531случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 214 человек с коронавирусом, 93 человека в Ташкентской области.

По другим регионам: 14 человека в Каракалпакстане, 19 человек в Андижанской области, 10 человек в Бухарской области, 13 человек в Джизакской области, 9 человек в Кашкадарьинской области, 4 человек в Навоийской области, 17 человек в Наманганской области, 41 человек в Самаркандской области, 22 человек в Сырдарьинской области, 8 человек в Сурхандарьинской области, 55 человека в Ферганской области и 12 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 157,759 (+620) за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1164 .