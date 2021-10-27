В Узбекистане готовы использовать для вакцинации от COVID-19 российский «Спутник Лайт»

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане готовы использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил главный санитарный врач Узбекистана Баходыр Юсупалиев, передает в среду Trend со ссылкой на uzreport.news.

Он также назвал эту однокомпонентную вакцину удобной и полезной.

«Мы готовы использовать и «Спутник Лайт» в Узбекистане, препятствий для этого я не вижу», - сказал Юсупалиев.

По его словам, «в идеале было бы очень полезно прийти к однодозовым вакцинам».

Юсупалиев также заявил о необходимости расширять линейку вакцин, поскольку пандемия коронавируса до сих пор активна.

Главный санитарный врач считает, что «чем больше будет доступно вакцин, тем эффективнее будет работать система вакцинации».

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Узбекистане началась с первого апреля. В Узбекистане доступны такие виды вакцин, как ZF-UZ-VAC 2001, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)