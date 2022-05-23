В Узбекистане разрабатывают концепцию развития транспортно-логистических услуг (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане разрабатывают концепцию развития транспортно-логистических услуг.

Об этом сообщил Trend заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

"В рамках этой концепции будут развиваться транспортно-логистические системы и инфраструктура между 18 крупными, 22 средними и 80 малыми городами", – сказал Муминов.

Замминистра также сообщил, что предусматривается поэтапный перевод транспортных документов при международных грузоперевозках (e-Permit, e-TIR, e-CMR) в электронный формат.

Он отметил, что в рамках концепции планируется снижение стоимости грузоперевозок до 30 процентов.

"Также предусматривается развитие существующих контейнерных терминалов на основе государственно-частного партнерства и рост контейнерных перевозок по железной дороге как минимум в два раза", - сказал Муминов.

По его словам, в 2022 году в сфере транспорта и дорожного хозяйства Узбекистана реализуется 21 проект.

В то же время прорабатывается возможность реализации 37 перспективных инвестиционных проектов, отметил замминистра.

По итогам развития транспортной сферы в 2021 году прибыль железных дорог Узбекистана выросла на 11 процентов по сравнению с 2020 годом, авиационной сферы - на 62 процента, пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом - на 74 процента, грузоперевозки железнодорожным транспортом - на восемь процентов, воздушным - на 38 процентов, сказал Муминов.