В Узбекистане в 2022-2026 гг. ожидают значительный рост турпотока и экспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В 2022-2026 годах в Узбекистане ожидается рост числа иностранных и местных туристов до пяти миллионов человек, а экспорта - до 600 миллионов долларов.

Об этом сообщил Trend заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

"Кроме того, в Узбекистане предусматривается увеличение количества регулярных международных рейсов через аэропорт Бухары, строительство 255 крупных и малых гостиниц, организация 60 новых туристических маршрутов, исходя из условий пандемии, проведение в ближайшее время переговоров с 40 иностранными государственными авиаперевозчиками", - сказал Муминов.

По его словам, также ожидается активизация пассажироперевозок на внутренних авиалиниях.

Замминистра перечислил ряд реформ, предусмотренных в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Он отметил, что в их число входят: развитие единой транспортной системы во взаимосвязи со всеми видами транспорта; совершенствование системы общественного транспорта и развитие его инфраструктуры в Ташкенте и регионах; повышение привлекательности междугородних и пригородных железнодорожных маршрутов; развитие рынка транспортных и логистических услуг и инфраструктуры, доведение уровня электрификации железнодорожной инфраструктуры до 60 процентов и ускоренное развитие сети автомобильных дорог.

Также, по словам Муминова, в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено расширение "зеленых коридоров" и транзитных возможностей в транспортной системе для осуществления внешней торговли, увеличение транзитного грузооборота до 15 миллионов тонн, расширение существующего парка самолетов для выполнения международных рейсов.

"До 2026 года планируется постепенно увеличить долю частных авиакомпаний и лоукостеров в местных авиаперевозках до 25 процентов, число внутренних авиарейсов - с 48 до 80 в неделю, продолжить субсидирование новых и существующих местных направлений авиаперевозок, исходя из социальных потребностей и необходимости", - сказал замминистра.