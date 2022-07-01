В Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес форум

В столице Узбекистана состоялся узбекско-турецкий бизнес форум, передает Trend со ссылкой на Kun.

Заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Бурсы (BTSO) Исмаил Куш рассказал, что бизнес-форум был организован в очень короткий срок.

По его словам, Турция и Узбекистан предприняли важные шаги для развития сотрудничества, в том числе в экономической сфере.

«Турция и Узбекистан должны поддерживать тесные отношения и в сфере предпринимательства. За последние 6 лет делегации BTSO посетили 14 стран. Чем больше контактов, тем больше преимуществ. Благодаря налаженным контактам, мы превратили Бурсу в мирового лидера в сфере детской текстильной промышленности. Это подает пример другим отраслям. Уверен, что в ближайшей перспективе объем торговли с Узбекистаном увеличится», – сказал Куш.

Советник посольства Турции в Ташкенте Алиджан Аксой дал высокую оценку программе реформ руководства Узбекистана.

«Экономические связи всегда были не менее важными, чем политические. Это очень важно. Мы видим насколько важно поддерживать предпринимателей. Текстиль занимает важное место в экономике Узбекистана. Турецкие компании в свою очередь вкладывают инвестиции в узбекский текстиль. Наш долг поддержать вас», – сказал Аксой.