Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении ЧП в Каракалпакстане

БАКУ /Trend/ - Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана поддержали решение президента Шавката Мирзиеева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан.

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.

"Утвердить Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", - говорится в тексте совместного постановления палат.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение до 2 августа.