KIA планирует перейти к реализации второй фазы проекта по производству автомобилей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков принял президента компании «KIA Russia&CIS» Санга Гвон Джонга, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе встречи отмечалось, что для Узбекистана динамичный и устойчивый рост автомобильной промышленности является одним из приоритетов в развитии экономики страны. Особую роль в этом играет успешное сотрудничество с «KIA Motors», продукция которого встречена на узбекском рынке с высоким интересом. В данном контексте руководством компании были озвучены намерения продолжать укрепление позиций на узбекском рынке посредством реализации новых проектов и расширения линейки производства.

Совместный с KIA проект по сборке автомобилей крупноузловым методом на заводе в г.Джизаке стартовал в 2021 г. Стоимость первой фазы составила 12,6 млн долларов. На мультибрендовом заводе, где трудятся 250 специалистов, идет сборка автомобилей «KIA», «Renault» и «Lada».

Производственная мощность – 25 тысяч единиц в год. С момента запуска завода произведено свыше 6 тысяч автомобилей. Что касается «KIA»,то на рынке Узбекистана уже представлено 8 моделей данной марки. Однако, как отмечалось на встрече, есть огромный резерв как для расширения модельного ряда, так и для увеличения объемов производства.

В рамках переговоров было подчеркнуто, что запуск второй фазы проекта позволит увеличить годовую производственную мощность до 100 тыс. автомобилей и создать 3 тысячи новых рабочих мест. По планам производителя, локализация будет доведена до 30 процентов, что положительно отразится на стоимости автомобилей. Также в сотрудничестве с местными компаниями будет освоено производство комплектующих частей.

Обсудив все аспекты проекта, стороны согласовали дальнейшие действия по продвижению его практической реализации. По итогам стороны выразили готовность к продолжению регулярного и конструктивного диалога для обсуждения и решения всех возникающих вопросов.