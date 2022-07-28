Узбекистан и Португалия укрепляют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Португалии Сардор Рустамбаев встретился с министром сельского хозяйства и продовольствия этой страны Марией ду Сеу Антунес, передает Trend со ссылкой на информационное агентство UZ DAILY.

Стороны на встрече обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, в области животноводства, семеноводства, налаживания новых цепочек поставок, производства животных кормов, проведения совместных научных исследований и подготовки специалистов в этой области.

Для эффективного наращивания взаимодействия португальской стороной был предложен поиск перспективных, взаимодополняющих отраслей в сфере сельского хозяйства и производства кормов. В качестве возможного направления предложена организация совместного производства кормов для животных.

Кроме того, обозначена возможность поставки и совместного производства семян для кормовых культур, приспособленных к различным климатическим условиям.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о рассмотрении возможности подписания меморандума о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества в области производства кормов для животных.