6 технопарков тюркских стран подписали Меморандум о сотрудничестве на площадке Digital Bridge 2022

Сегодня состоялась церемония подписания Меморандума между технопарками государств-членов ОТГ. Участники соглашения – Sabah Lab (Азербайджан), ПВТ (Кыргызстан), Bilisim Vadisi (Турция), Bilkent Cyberpark (Турция), IT Park Uzbekistan (Узбекистан). Нашу страну представляет международный технопарк IТ-стартапов Astana Hub.

Данное соглашение направлено на совместное развитие ИКТ и инновационной экосистемы в регионе. Оно заключено в рамках инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на Восьмом саммите Организации тюркских государств предложил создать Центр современных технопарков тюркских стран.

«Мы будем рассматривать возможность создания Ассоциации современных технопарков Организации в регионе и интеграции ИТ-платформ ключевых ИТ-технопарков стран ОТГ. А также намерены обсудить реализацию программы ИТ-резидентства «Digital Nomad», которая направлена на повышение мобильности ИТ-стартапов среди государств-членов Организации», – отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

«Я считаю, что эта площадка является одной из лучших инициатив, которая объединяет страны Центральной Азии. Для глобального рынка наши страны очень маленькие, но сообща, как тюркоязычные страны, мы можем выйти на более высокий уровень. С точки зрения маркетинга это намного проще, чтобы нас заметили. Мы здесь не конкурируем, мы как раз таки дополняем и улучшаем друг друга – у каждой страны есть свои уникальные качества и технологии», - Чубак Темиров, директор парка высоких технологий Кыргызстана.

В рамках форума проходит выставке технопарков, где принимают участие 13 технопарков разных стран, таких как Турция, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Палестина и Казахстан. Также завтра, 29 сентября руководители технопарков проведут панельную дискуссию по инициативам и проектам в рамках развития инновационной экосистемы в своих государствах. Они обсудят международное сотрудничество в целях создания благоприятных условий для предпринимателей и IT-специалистов из государств-членов ОТГ.

Напомним, Международный форум Digital Bridge ежегодно проводится в Астане с 2018 года. В этом году деловая программа форума включает 45 панельных сессий. Презентована выставка технопарков, аллея IT-стартапов, выставка IT-школ, ярмарка IT-вакансий, конкурс Astana Hub Battle.

Организаторы - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Астана и международный технопарк IT-стартапов Astana hub.

Генеральный спонсор форума – Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры - Казахтелеком, Freedom bank, Tengizchevroil, My Car, Tech culture, Huawei, G42, Halyk Bank, Bigroup, Prime source, Glovo, SF, Leica, BI Group, OneWeb, Citix, Global nomads.