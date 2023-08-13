Вырос объем производства винограда в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В период с января по июнь 2023 года в Узбекистане было произведено около 50 тысяч тонн винограда хозяйствами всех категорий, свидетельствуют данные, предоставленные Агентством по статистике страны, передает Trend.

Согласно информации, этот показатель демонстрирует увеличение на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Область Сурхандарьинская оказывается на первом месте с долей в почти треть от общего объема выращенного в Узбекистане винограда (29,2%). Также значительный вклад вносят Наманганская (15,1%), Кашкадарьинская (12,4%), Бухарская (12,2%) и Самаркандская (8,9%) области.

Наименьшие доли в производстве винограда в общем объеме приходятся на Каракалпакстан (0,7%) и Джизакскую область (1,4%).