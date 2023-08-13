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Вырос объем производства винограда в Узбекистане

Узбекистан Материалы 13 августа 2023 01:42 (UTC +04:00)
Вырос объем производства винограда в Узбекистане

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - В период с января по июнь 2023 года в Узбекистане было произведено около 50 тысяч тонн винограда хозяйствами всех категорий, свидетельствуют данные, предоставленные Агентством по статистике страны, передает Trend.

Согласно информации, этот показатель демонстрирует увеличение на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Область Сурхандарьинская оказывается на первом месте с долей в почти треть от общего объема выращенного в Узбекистане винограда (29,2%). Также значительный вклад вносят Наманганская (15,1%), Кашкадарьинская (12,4%), Бухарская (12,2%) и Самаркандская (8,9%) области.

Наименьшие доли в производстве винограда в общем объеме приходятся на Каракалпакстан (0,7%) и Джизакскую область (1,4%).

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