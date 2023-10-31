Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Афганистаном до 3 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Узбекистана, Жамшид Ходжаев, возглавил правительственную делегацию страны, которая в период с 29 по 30 октября посетила Кабул для проведения переговоров с афганскими властями, передает Trend.

Состав делегации включал в себя министра энергетики, Журабека Мирзамахмудова, министра транспорта, Илхома Махкамова, министра водного хозяйства, Шавката Хамраева, министра горно-добывающей промышленности и геологии, Бобира Исламова, министра сельского хозяйства, Иброхима Абдурахмонова, специального представителя президента по Афганистану, Исматуллу Иргашева, а также 45 представителей бизнеса.

Основной целью визита было укрепление двусторонней торговли, разрешение транзитных вопросов между двумя странами и открытие торговой выставки в Кабуле.

Жамшид Ходжаев представил план действий, который направлен на увеличение экспорта товаров из Афганистана в Узбекистан и увеличение объема торговли между двумя странами до 3 миллиардов долларов в год.

Узбекистан также упростил процедуру получения виз для афганских предпринимателей. Помимо этого, планируется проведение выставки афганской продукции в Ташкенте и открытие большого бизнес-центра в Термезе.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана, Нуриддин Азизи, заявил, что для увеличения объема торгового оборота между Афганистаном и Узбекистаном с 600 миллионов до 3 миллиардов долларов с начала следующего месяца порт "Хайратон" будет работать круглосуточно и без выходных дней.

Азизи также добавил, что Афганистан готов к импорту из Узбекистана химической продукции, пшеницы, сельскохозяйственной техники и других товаров.

По итогам встреч и переговоров, проведенных в рамках этого визита, стороны заключили экспортно-импортные соглашения на сумму около 1,2 миллиарда долларов.