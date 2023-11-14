В Узбекистан прошел семинар по кибербезопасности и противодействию мошенничеству

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана совместно с Mastercard провел семинар, посвященный аспектам обеспечения кибербезопасности и борьбе с мошенничеством в сфере использования платежных карт, передает Trend.

Семинар состоялся в рамках соглашения о партнерстве, подписанного между Центральным банком и Mastercard в июле 2022 года, и подобные мероприятия представляют собой важную инициативу в области кибербезопасности, являясь ключевым направлением сотрудничества.

В мероприятии приняли участие эксперты коммерческих банков и организаций, работающих в сфере платежных карт.

Представители Mastercard предоставили информацию о различных методах и схемах мошенничества, связанных с платежными картами, а также о рисках, связанных с социальной инженерией и эквайрингом, а также предложили методы их снижения.

Кроме того, на семинаре были разъяснены основные требования и подходы к сотрудничеству с торгово-сервисными организациями и поставщиками услуг.

Участники мероприятия получили детальные ответы на свои вопросы от экспертов, и по завершении семинара им были выданы соответствующие сертификаты от компании Mastercard.