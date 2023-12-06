Германия инвестирует 9 млн евро в развитие "зелёной" индустриализации Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Делегация министерства экономики и финансов Узбекистана заключила соглашение с Кластером региональных программ в Центральной Азии о запуске проекта, направленного на содействие частному сектору в области "зелёной" индустриализации на сумму 9 млн евро, передает Trend.

Финансирование проекта будет предоставлено Германией.

Церемония подписания соглашения состоялась после встречи делегации с Торстеном Брецином, координатором Кластера региональных программ в Центральной Азии, в рамках конференции ООН по климату COP28 в Дубае.

Основные аспекты проекта включают в себя разработку и внедрение политики устойчивой "зелёной" экономики и промышленности через укрепление потенциала, обучение на рабочих местах, установление международных связей и передачу знаний.

Частному сектору будет оказана поддержка в адаптации "зелёных" технологий для ресурсосберегающего и устойчивого производства, таких как модели циркулярной экономики и "зелёные" промышленные парки.

Участники проекта будут обучены методам измерения и сертификации выбросов углекислого газа. Кроме того, Германия предоставит поддержку Узбекистану в торговле сертификатами CO2 за рубежом и поможет адаптироваться к системе трансграничного углеродного регулирования Евросоюза (CBM).

Проект включает в себя регионы и секторы экономики Узбекистана, которые подвержены воздействию изменений климата и их последствиям.