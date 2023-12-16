Узбекистан и ОАЭ значительно увеличат частоту авиарейсов

БАКУ /Trend/ - В ходе конференции ИКАО ICAN-2023 было достигнуто соглашение между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о увеличении частоты авиарейсов, сообщает Министерство транспорта Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что по этому соглашению, рейсы из всех международных аэропортов Узбекистана, включая Ташкент и Самарканд, будут осуществляться в аэропорты Дубая, Абу-Даби, Шарджи, Рас-эль-Хаймы и Фуджайры.

Согласно информации, авиакомпании обеих стран теперь могут выполнять 41 рейс в неделю по различным маршрутам, таким как Ташкент - Абу-Даби, Самарканд - Абу-Даби и другие. Это соглашение направлено на развитие туризма и укрепление связей между Узбекистаном и ОАЭ.