Крупная малазийская компания рассматривает создание сети магазинов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Сеть розничных магазинов KK Super Mart, принадлежащая крупной малайзийской компании KK Group of Companies, может быть запущена в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, на встрече в посольстве Узбекистана с основателем и исполнительным директором малайзийской компании Кин Чаем обсуждались вопросы развития сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кин Чай выразил заинтересованность в установлении партнерских отношений с представителями бизнес-сообщества Узбекистана и подчеркнул положительные изменения в экономике страны.

Малайзийская сторона также выразила готовность обсудить возможность создания торгового дома с участием узбекских производителей.

В результате встречи было принято решение рассмотреть вопрос о создании сети магазинов KK Super Mart в Узбекистане и учреждении торгового дома для продукции узбекских производителей на площади 200 квадратных метров.