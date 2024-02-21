В Узбекистане произошел инцидент на строительной площадке АГМК

БАКУ/ Trend/ - 20 февраля в соцсетях распространилось видео с чрезвычайным происшествием на объекте Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Алмалыке.

Как сообщает в среду Trend, по данным министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, инцидент произошел 20 февраля примерно в 8:00. В результате продолжительного и обильного снегопада и сильного ветра в цехе подготовки металла компании "Enter Engineering" обрушилась кровля временного объекта. Инцидент произошел на площадке строительства медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (МОФ-3 АГМК) в Ташкентской области.

Трое граждан Индии погибли в результате ЧП. Еще 29 человек были госпитализированы с различными травмами. Четверо пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больницы.

В целях расследования данного несчастного случая создана рабочая группа в составе сотрудников Государственной инспекции труда министерства занятости и сокращения бедности и Главного управления занятости и сокращения бедности Ташкентской области.

В связи с происшествием Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по статье 257 (Нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!