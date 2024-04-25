Узбекистан импортировал газ на $360,2 млн в первом квартале

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего года Узбекистан импортировал газ на сумму 360,2 миллиона долларов США, что почти в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда объем импорта составил 152,9 миллиона долларов, передает Trend.

Это также составляет более половины общего объема импорта газа в 2023 году, который составил 694,9 миллиона долларов.

В январе было импортировано газа на 35,6 миллиона долларов, в феврале - на 131,1 миллиона долларов, а в марте - на 193,5 миллиона долларов.

Также с начала года Узбекистан экспортировал газ на сумму 45,4 миллиона долларов: 21 миллион долларов в январе, 5,7 миллиона долларов в феврале и 18,7 миллиона долларов в марте.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в марте текущего года Китай, основной покупатель узбекского газа, не импортировал газ из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале Китай получил из Узбекистана газ на сумму 57,38 миллиона долларов, что вдвое больше объема, который был озвучен со стороны Узбекистана.

Таким образом, импорт газа в Узбекистан за первый квартал превысил экспорт на 314,8 миллиона долларов.